Bolu Dağı’nda yoğun kar nedeniyle TIR geçişlerine izin verilmiyor!

Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu geçişinde gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Bolu Dağı’nın özellikle D-100 kara yolu geçişinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman ulaşımı aksattı.

Bolu yönünden gelerek İstanbul istikametine giden TIR’ların geçişine izin verilmiyor.

D-100 kara yolu Elmalık kavşağında trafik ekipleri tarafından durdurulan TIR’lar geri gönderiliyor.

Diğer taraftan Ankara istikametinde ise, Kaynaşlı mevkisinde yağışın yoğun olduğu zamanlarda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kara yolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından araçların geçişine izin veriliyor.

TIR’ların yanı sıra, kar şartlarına elverişsiz olan araçların sürücüleri de Bolu Dağı'nı kullanmamaları konusunda uyarılıyor.

Kara yolları ekipleri, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişinde aralıksız olarak küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. İHA