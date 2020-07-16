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Bolu’da 3.1 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kandilli Rasathanesi, Bolu’nun merkeze bağı Ericek bölgesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, 08.18’de ve 4.5 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde ve komşu ülkelerde gerçekleşen depremlerin listesini paylaşıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

10:04 -
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Bolu’da 3.1 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Bolu merkeze bağlı Ericek Köyü'nde meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem, kısa süreliğine paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin 08.18'de ve yerin 4.5 kilometre derinliğinde meydana geldi. İşte son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Bolu deprem son depremler tweet Twitter
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