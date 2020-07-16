Bolu’da 3.1 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Bolu merkeze bağlı Ericek Köyü'nde meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem, kısa süreliğine paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin 08.18'de ve yerin 4.5 kilometre derinliğinde meydana geldi. İşte son depremler listesi…
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
#DEPREM
ERICEK-(BOLU) https://t.co/zGjbV74EkP
16.07.2020, 08:18:30 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 4.5 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 16, 2020
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