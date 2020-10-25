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Bolu’da bir köy alevlere teslim oldu

Bolu'da Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın diğer evlere de sıçradı. İlk belirlemelere göre 12 ev ve ahırlara sıçrayan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:18, 25/10/2020
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Olay Bolu’nun merkeze bağlı köylerinden Kuzfındık’da meydana geldi, Abdurrahman Kaya isimli vatandaşın evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki diğer evlere de sıçradı.

(FOTO: İHA)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre 12 ev ve çok sayıda ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Yaklaşık 11-12 tane ahşap ev maalesef yandı. Can kaybımız yok. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaybolanlar olduğu söylendi” dedi.  (İHA)

Bolu yangın
Yayınlanma Tarihi:14:47,
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