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Bolu’da kamuda çalışan engelli ve hamilelere kar izni

Bolu'da, kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanlara, bugün için 1 gün idari izin verildi.

08:20 -
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Bolu’da kamuda çalışan engelli ve hamilelere kar izni

Bolu’da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca yüksek kesimlerde şiddetini artırarak devam etti. Gece saatlerinde şehir merkezi ve ilçelerde de başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamileler için 1 günlük idari izin verildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, “Gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle ilimiz geneli merkez, ilçe ve köylerde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için 31 Ocak günü 1 gün süre ile idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” ifadelerini kullandı. (DHA)

Bolu hamile kar yağışı sosyal medya
Son güncelleme: 08:48 31.01.2020
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