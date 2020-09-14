Adı Erhan… Siz siz olun, onun gibi olmayın!

Bolu’da uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları bir otomobilin sürücüsüne GBT sorgusu yaptı. Sürücü Erhan D.'nin, Bolu’daki bir fabrikada çalıştığı ve corona virüsü testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen Erhan D. hakkında yasal işlem yapan ekipler, 3 bin lira idari para cezası kesti.

İşlemlerin ardından Erhan D., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Seyyide Nefise Yurdu’na götürülerek karantinaya alındı. (İHA)