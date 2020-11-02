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Bolu’da karantinada olması gereken 2 kişi yolcu otobüsünden çıktı

Bolu'da corona virüsü vakası ile temaslı oldukları için karantina altında olması gereken 2 kişi, yolcu otobüsünde yakalanıp, yurda yerleştirildi.

Güncellenme: 12:55, 02/11/2020
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Bolu’da karantinada olması gereken 2 kişi yolcu otobüsünden çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu’nun Bolu mevkisinde yol uygulaması yaptı.

Uygulama kapsamında Ankara’dan İstanbul’a giden bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculara Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı.

Sorgulamada, otobüsteki yolcular K.G. ve F.Ö.’nün corona virüsü vakasıyla temaslı oldukları için karantina altında olması gerektiği ortaya çıktı.

2 yolcu, 112 Acil ekipleri tarafından, 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları Seyyide Nefise Avşar Kız Yurdu’na götürüldü. (DHA)

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