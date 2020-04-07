Bolu’nun iki işlek caddesine giriş yasaklandı!

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, corona virüsü önlemlerini genişletti.

Virüsün yayılmasının önlenmesi için, il genelinde ilçeler ve köyler arası ulaşım yasaklandı.

Alınan kararda 15 gün süreyle şehir içi ve ilçeler arası hareketliliğin en aza indirilmesi için il, ilçe ve köyler arası gidiş gelişler durduruldu.

Bölgeden çıkış yapmak isteyen ve işe gidecek olanların da görevli olduklarına dair belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor.

Ayrıca vatandaşların 15 gün süreyle yaylalara gitmeleri de yasaklandı.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların da Tarım İl Müdürlüğü’nden alacakları belgeyle yaylalara gitmelerine izin verileceği açıklandı.

İŞLEK 2 CADDE DE KAPATILDI

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından kentte insan yoğunluğunun en çok olduğu İzzet Baysal Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'ne giriş çıkışlar yasaklandı.

Caddeleri kullanmak zorunda olan vatandaşların ateşleri görevliler tarafından ölçülerek kontrol edileceği ve yürüyüş ya da gezinti yapmak için caddeye girmek isteyenlere de izin verilmeyeceği belirtildi.

Alınan kararda kentte trafiğe çıkacak araçlara da sınırlama getirildi.

Hususi ve kamu araçları istisna olmak üzere plakası tek rakamla biten araçlar ayın tek sayılı günleri, plakası çift rakam ile biten plakalı araçlar da ayın çift sayılı günlerinde trafiğe çıkabilecek.