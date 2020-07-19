Bomonti Bira Fabrikası’nın yıkımına başlandı

İstanbul’da Şişli İlçe Müftülüğü tarafından yerine dini kültür merkezi yapılacak olan tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın atıl durumundaki binasının yıkımına başlandı. Atıl halindeki binasında altı gün önce yangın meydana gelen fabrikanın yıkım çalımlarına başlandı.

Dün başlanan çalışmalar drone’la havadan görüntülendi. İki hafta içerisinde bitirilmesi planlanan yıkım sonrası içerisinde mescit, yurt ve otopark olacak dini kültür merkezinin yapımının başlaması bekleniyor.

Yıkım şirketi yetkilisi Bülent Mendilli, “Buranın yıkımına dün başladık. Tahmini olarak 1-2 hafta kadar sürecek. Çevrede güvenlik önlemleri almamız gerekiyor. Yapımı hakkında bir bilgim yok. İnşaat ne kadar sürecek onu bilemiyorum” diye konuştu. (DHA)

İLGİLİ HABER Bomonti Bira Fabrikası Diyanet'e devredildi!