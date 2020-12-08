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Bonzai operasyonu: Önce yakaladılar sonra serbest bıraktılar

Mersin’de Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 55 adet içime hazır bonzai türevi ele geçirildi. Jandarma ekibini görünce kaçmaya çalışan 2 zanlı önce yakalandı, ardından da serbest bırakıldı.

Ali Ekber ŞEN
Güncellenme: 13:50, 08/12/2020
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Bonzai operasyonu: Önce yakaladılar sonra serbest bıraktılar

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 55 adet içime hazır bonzai türevi ele geçirildi. Jandarmayı görünce uyuşturucu maddeyi yola atarak kaçmaya çalışan sonrasında da yakalanan iki zanlı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

JANDARMAYI GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADILAR 

İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri alınan bir istihbaratı değerlendirerek Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan iki zanlıyı takibe aldı. Jandarma ekibini fark eden şahıslar yanlarındaki uyuşturucu maddeleri atarak motosikletle kaçmaya çalıştı. Ancak, amansız takibini sürdüren ekip, kısa sürede iki zanlıyı yakaladı. Zanlıların yere attığı paketleri inceleyen ekipler 55 adet içime hazır halde bonzai buldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan iki zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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