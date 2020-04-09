Borcu kapattı veresiye defterini yaktı!

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Barbaros Camii imamı Kadir Çelikiz, korona virüs nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardımcı olmak ve farkındalık oluşturmak amacı ile vatandaşların mahalle bakkalına olan borçlarını ödedi.

Hayır sever vatandaşların de isteği ile veresiye defterini alan Çelikiz, içinde yazan isimleri görmemek için yaktı.

Amacının korona virüs nedeni ile maddi zorluk yaşayan vatandaşlara destek olmak istediğini söyleyen Çelikiz, defteri yakarken, “Barbaros Mahallemiz'in bakkalı Selim ağabeyimizin yaklaşık20-30 yıllık veresiye defterini yırtıyoruz. Hiç içine bakmadan yakıyoruz. Allah hepinizden hayırlı olsun. Bu süreç önemli. Biraz ısınalım şöyle” dedi. İHA