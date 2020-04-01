Borcunu ödeyemeyen vatandaşın elektriği kesildi

Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Vatandaşlarımızın evde kaldıkları süre boyunca elektrik ve doğal gaz hizmetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kesintisiz ve güvenli bir şekilde devam edecek” açıklamasında bulunmuştu.

Fakat evlerine kapanan vatandaşların bazıları borçlarını ödeyemedikleri için elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalıyor.

“BANKA GECİKTİRİNCE ELEKTRİĞİ KESTİLER”

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan emekli çiftçi Mustafa Sanay’ın da elektrik borcunu ödeyemediği için elektrikleri kesildi.

Elektriği kesildiğini buzdolabında bulanan gıda maddelerinin bozulduğunu belirten Sanay şunları söyledi:

* Elektriğim borcum nedeniyle Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş tarafından kesildi. Virüs salgını öncesinde kesinti yapılacağı uyarısı yapılıyordu. Fakat elektriğimi hiçbir uyarı yapmadan kestiler.

* Ben elektrik borcumu banka aracılığı ile ödüyordum. Banka gecikme yapınca elektriğimi kesmişler.

* Virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan bu yüzden çalışamayan binlerce insan var. Bunların fatura ödeyecek paraları yok. Bu insanların halleri ne olacak.

“DOLAPTAKİ GIDALAR BOZULDU”

* Elektriğim kesildiği için buzdolabındaki gıda maddeleri bozuldu. Yakında havalar ısınacak. Fatura borcu nedeniyle elektriği kesilen insanlar gıdalarını nerede muhafaza edecekler.

* Cumhurbaşkanımızın bu konuda talimatı var ama dinleyen yok.