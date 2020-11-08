Borcunu vermeyen kardeşini sokak ortasında öldürdü

Olay, Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Sokak ortasında bıçakla ağır yaralanmış bulunan Serkan Bozkurt. hastaneye kaldırıldı. Boğazından bıçaklandığı tespit edilen 27 yaşındaki Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“HAKARET EDİNCE BIÇAKLADIM”

Soruşturmayı yürüten Cinayet Büro ekipleri elde ettikleri bulguları değerlendirerek, ölen şahsın ağabeyi Celal Bozkurt’u gözaltına aldı. 33 yaşındaki Bozkurt, “İkimiz de tarım işçisiz. Bana 10 bin lira borcu vardı. İstemek için yanına gittim. Hakaret edince bıçakladım” diyerek, cinayeti itiraf etti. (İHA)