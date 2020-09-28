Börekçide silahlı çatışma! Mermi yağdırdılar!

Olay, 22 Eylül akşamı Kağıthane’de meydana geldi. İddiaya göre Kaan Y., daha önceden tanıdığı Tuncay B.’yle, kız arkadaşına mesaj attığı için sosyal medyada tartışma yaşadı. İkili daha sonra telefonda küfürleşti. Tuncay B., Kaan Y.’yi Sultan Selim Caddesi üzerindeki bir börekçiye çağırdı. Kaan Y. arkadaşı Fuat Y.'yi de yanına alarak börekçiye gitti.

Buluşmanın ardından süren tartışma, tarafların silahlarını çekmesiyle tartışmaya döndü. Börekçideki müşterilerin ve sokaktan geçen vatandaşlara aldırmadan birbirlerine mermi yağdıran Tuncay B. ile kolundan yaralanan Kaan Y. olay yerinden uzaklaştı.

BİRİ SİLAHINI DÜŞÜRDÜ, DİĞERİ SAKLADI

Börek salonunda oturan ve olayla ilgisi bulunmayan H.G. ile Ş.G.’ye de mermi isabet etti. 17 yaşındaki H.G.’nin kalçasından yaralandığı öğrenildi. Kaan Y. vurulduktan sonra silahını düşürdüğü, Tuncay B.’nin ise börekçinin üst katına çıkarak silahını duvar ile masa arasındaki bölmeye sakladığı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

ÜÇ KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler ekipleri, 60 timle dar bölge uygulaması yaparak Kaan Y., Fuat Y., Tuncay B. ile olay sırasında yanında bulunduğu tespit edilen Sezer K.’yı gözaltına aldı. Adliye sevk edilen şüphelilerden Sezer K. serbest bırakılırken, diğer üç kişi tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.