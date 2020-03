Boris Johnson kimdir? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kaç yaşında?

Kariyerinde daha önce Londra belediye başkanlığı ve İngiltere dışişleri bakanlığı görevlerini de üstlenen Boris Johnson kimdir merakla araştırılıyor. İşte Boris Johnson hakkında detaylar…

BORİS JOHNSON KİMDİR?

Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazetecidir.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.