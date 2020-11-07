Bornova Belediyesi’nden 100 depremzede aileye yeni ev

İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Bornova ilçesinde belediye, yaraları sarmak için harekete geçti. Bir firma ile ortak çalışma yürüten Bornova Belediyesi, evsiz kalan 100 depremzede aileye bir yıl boyunca ücretsiz barınabilecekleri evlerin anahtarlarını teslim etti.

“SONRASI İÇİNDE KALICI VE GÜVENLİ KONUTLARA YERLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR”

Anahtar teslim töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kış koşullarının yaklaştığını, depremden evleri zarar gören ve oturulamaz hale gelen ailelere hızla kalıcı konutlar bulunması gerektiğini ifade etti.

Başkan İduğ, şu ifadeleri kullandı:

* İşte bu nedenle evlerini kaybeden vatandaşlarımızı bundan sonrası için kalıcı, güvenli ve konforlu konutlara yerleştirmemiz gerekiyor.

* Burada hem merkezi hükümete, hem de yerel yönetimlere düşen görevler var.

* Şu anda sağlanan 100 konut imkanı, maddi tarafının ötesinde çok hızlı aksiyon alınması anlamında çok önemli.

HEDEF 200 AİLE

Bornova Belediyesi olarak 200 depremzede aileyi, kalıcı konutların yapımını bitene kadar acilen güvenli ve konforlu konutlara yerleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen İduğ, şöyle konuştu:

* Büyük bir dayanışma ile sağlanan konut stoğunu özellikle kışa girdiğimiz şu günlerde artırmamız gerekiyor.

* Bunu aynı apartmanda yaşayan depremzede vatandaşlarımızı yine tek apartmana yerleştirmek suretiyle yapmak istiyoruz.

* Aynı acıyı yaşayan komşuların bir arada olması moral ve motivasyon açısından yararlı olacaktır.

* Türkiye'nin başı sağ olsun. Bir daha böyle acılar yaşanmasın.