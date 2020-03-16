Boş koltuk hayaline corona virüsü engeli

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüs, Türkiye’de de görülmeye başladı. Corona virüs tanısı konulan 18 kişi tedavi altına alınırken, ülke genelinde tedbirler de artırılmaya devam ediyor.

Alınan tedbirler kapsamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarıları da yapılıyor. Uyarılan dikkate alınması üzerine İstanbul’da araç ve yolcu trafiğinde ciddi düşüşler yaşandı.

YÜZDE 48 ORANINDA AZALDI

Bu durum pazar günü İstanbul’da toplu taşıma kullanımına da yansıdı. İBB yetkililerinden yapılan açıklamada İstanbul’da toplu taşıma kullanımının pazar günü (15 Mart) bir önceki pazara göre (8 Mart) yüzde 48 oranında azaldığı görüldü.

BOŞ KOLTUKLARA RAĞBET AZALDI

Toplu taşıma kullanmak zorunda olan vatandaşların yaşadığı salgın tedirginliği oturma düzenlerine de yansıdı. Özellikle metrobüslerde boş koltuklara oturma hayali kuran İstanbullular salgın endişesiyle yan yana gelmemek için boş olan koltuklara dahi oturmuyor.

Bazı yolcular ulaşım araçlarına sosyal mesafeyi korumak için uzak noktalarda dururken, bazı yolcuların tutunmadan sabit durmak için çaba harcadığı gözlendi.