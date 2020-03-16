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Boş koltuk hayaline corona virüsü engeli

Birçok ülkede etkisini artıran corona virüsün Türkiye'ye sıçramasıyla birlikte İstanbul'da toplu taşıma kullananların sayısında düşüş yaşandı. Özellikle metrobüslerde boş koltuk bulmak için adeta yarışa giren İstanbullular salgın sebebiyle yan yana gelmemek için boş koltuklara dahi oturmuyor.

Tugay SADAY
14:28 -
Haberler Gündem
Boş koltuk hayaline corona virüsü engeli

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüs, Türkiye’de de görülmeye başladı. Corona virüs tanısı konulan 18 kişi tedavi altına alınırken, ülke genelinde tedbirler de artırılmaya devam ediyor.

Alınan tedbirler kapsamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarıları da yapılıyor. Uyarılan dikkate alınması üzerine İstanbul’da araç ve yolcu trafiğinde ciddi düşüşler yaşandı.

Corona korkusuyla koltuklar boş kaldı. Foto: Sözcü

YÜZDE 48 ORANINDA AZALDI

Bu durum pazar günü İstanbul’da toplu taşıma kullanımına da yansıdı. İBB yetkililerinden yapılan açıklamada İstanbul’da toplu taşıma kullanımının pazar günü (15 Mart) bir önceki pazara göre (8 Mart) yüzde 48 oranında azaldığı görüldü.

Yolcu sayısı azalınca duraklar da boş kaldı. Foto: Sözcü

BOŞ KOLTUKLARA RAĞBET AZALDI

Toplu taşıma kullanmak zorunda olan vatandaşların yaşadığı salgın tedirginliği oturma düzenlerine de yansıdı. Özellikle metrobüslerde boş koltuklara oturma hayali kuran İstanbullular salgın endişesiyle yan yana gelmemek için boş olan koltuklara dahi oturmuyor.

Toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 48 azaldı. Foto: Sözcü

Bazı yolcular ulaşım araçlarına sosyal mesafeyi korumak için uzak noktalarda dururken, bazı yolcuların tutunmadan sabit durmak için çaba harcadığı gözlendi.

Çin Corona istanbul pazar Türkiye
Son güncelleme: 14:34 16.03.2020
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