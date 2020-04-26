Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli yakalandı

Aksaray’da, 2 yıl önce boşandığı eşi Büşra B.'yi (27) tehdit etmeye devam ettiği öne sürülen Ersin D. (30), bugün sabaha karşı eski eşinin evine gelerek kapıya dayandı. Görüşmek isteyen Ersin D. eşinin kapıyı açmaması üzerine zorla eve girmek isteyerek kapı ve pencerelere zarar verdi. Büşra B. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine çağrı merkezi olay yerine polis ekiplerini sevk ederken, eve giremeyen Ersin D. boşandığı eşini öldürmekle tehdit etti.

YARIM SAAT KOVALAMACA

Bölge polis ekiplerince adeta abluka altına alındı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu Ersin D. bekçi ve polisler tarafından bir parkta yakalanarak gözaltına alındı. Ersin D. yere yatırılarak etkisiz hale getirilirken, polis otosuna götürüldüğü sırada kendisini tehdit eden boşandığı eşinin yakınlarına, “Gebert de bir an önce kurtulayım” diye cevap verdi.

2 yıl önce boşandığı eşinin Ersin D.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. (İHA)