Boşanma aşamasındaki karısının boğazına bıçak dayadı: Yine bir şey yapmayacaktım!

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlık girişinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Ayrılma aşamasında olan Hüseyin Ç. ve Feride Ç., mezarlık girişinde konuşmaya başladı. Konuşma bir süre sonra tartışmaya dönünce Hüseyin Ç., yanında taşıdığı bıçağı çekip, eşinin boğazına dayadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Polisin uyarılarına rağmen Hüseyin Ç., eşinin boğazına dayadığı bıçağı çekmedi. Polis ekipleri, Hüseyin Ç.’nin anlık dalgınlığından faydalanarak, elinden bıçağı aldı. Feride Ç. de kocasının elinden kurtarıldı.

”YİNE BİR ŞEY YAPMAYACAKTIM”

Gözaltına alınan Hüseyin Ç., polislere “Yine bir şey yapmayacaktım. Bıçak sadece elimdeydi. Hep ben mi suçluyum? Ben aylardır ne çekiyorum, bilen var mı?” dedi.

Polisler tarafından kurtarılan Feride Ç. de sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. (DHA)