Boşanmak istedi çocuklarının gözü önünde boğazı kesildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine yaşadıkları geçim sıkıntısı nedeniyle 7 ay önce İstanbul'dan taşınarak yerleşen ve 13 yıldır gördüğü şiddetin ardından artık boşanmak istediğini eşine söyleyen 3 kız çocuk annesi 30 yaşındaki Esra Oymak'ın boğazı çocuklarının gözü önünde eşi Mikail Oymak tarafından önce maket bıçağıyla ardından da bıçakla kesildi.

ÖNCE SERBET BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

Talihsiz kadın, o sırada evlerine gelen anne ve babası tarafından pencereden çıkarılarak kurtarıldı. Boğazında 15 santimetre kesik olan ve 15 dikiş atılan talihsiz kadın tedavisinin ardından taburcu oldu. Eşini bıçaklayan Mikail Oymak ise Cuma günü çıkarıldığı ilk savcı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Esra Oymak'ın bir başka savcıyı yeniden suç duyurusunda bulunması üzerine 23 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 YAŞINDA EVLENDİ SÜREKLİ ŞİDDET GÖRDÜ

Evlendiğinde 18 yaşında olduğunu ve sürekli gördüğü şiddete çocukları için katlandığını dile getiren ve son yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlatan 3 kız çocuğu annesi Esra Oymak, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

* Eşimden şiddet çok gördüm her seferinde çocuklarım için sessiz kaldım. Yaptığım hatada bu oldu. Yani hiçbir kadın sessiz kalmasın bence. Yaptığım hata hayatıma mal oluyordu.

“BANA BUNU YAPMAZ DEDİM AMA…”

* Önce tartışmaya başladık. O camdan dışarı bakarken annemlerin geldiğini görmüş. Annemlerin geldiğini görünce maket bıçağıyla geldi yanıma. Maket bıçağını boynuma sürecekti elini tuttum ama gücüm yetmedi. Sol tarafımdan aşağıya doğru iyice çekti. Ondan sonra kanlar akmaya başladı.

* Ben şaşırdım, ‘yapmaz’ dedim. Bir anda başka bir bıçak almaya giderken ben cama koştum. Bizim ev giriş kat olduğu için, annemlerin de geldiğini duymuştum oradan kaçarım diye düşündüm.

* Ondan sonra tekrar geldi. Arkamdan sarıldı iki bıçağı boynuma sardı ‘Seni öldüreceğim kurtuluşun yok' dedi. Sonra bir daha bıraktı tekrar bıçak almaya gitti.

“DAHA ÖLDÜREMEDİM SENİ NEREYE GİDİYORSUN”

* Bu arada ben de annemlere bağırıyorum ‘Anne bu adam beni kesti ne olur beni kurtarın' diye feryat ediyordum. Ayağımı camdan dışarı attım diğer ayağımı da camdan attım annemler camdan çekip kurtardı beni.

* Biz hastaneye giderken arkamdan çıkıp ‘daha öldüremedim nereye gittin Esra' demiş bağırmış. Arkamdan gelmeye çalışmış komşularımız tutmuş. Babama da bıçak çekmiş ben gittikten sonra.

* Sürekli şiddet vardı hep sustum çocuklarım için. Hata ettim. Doktorların dediğine göre 15 santimetre kesik 15 de dikişi atılmış boynuma. Şah damarına da çok az kalmış.

“HEMEN SERBEST BIRAKMIŞLAR”

* Olaydan hemen sonra bir gün içerde kalmış hemen serbest bırakmışlar. Serbest kaldıktan sonra etrafta gezmeye başlamış. Ben de korkuyordum haliyle nasıl bıraktılar diye.

* Dün yine tutuklandı. Benim başka bir savcıyla konuşmamdan sonra gerçekleşti. Ben konuşunca o da tutuklandı. Her şeyi bire bir anlattım, yaramı gösterdim. Savcı sağ olsun beni anladı, tutuklama kararı çıktı.

“ÇOCUKLARIM BABA YAPMA DİYE BAĞIRIYORDU”

Olayın çocuklarının gözünün önünde gerçekleştiğini kaydeden Esra Oymak sözlerini şöyle sürdürdü:

* Sürekli istemediğim şeyleri yapıyordu ve dinlemiyordu. Yine aynı şeyleri yaptı. Bunun üzerine tartışmaya başladık ben de boşanmak istediğimi söyledim. ‘Yeter artık dayanamıyorum’ dedim.

* O da bunun üzerine zaten daha önceden de tehdit ediyordu. ‘Ayrılırsan seni öldürürüm’ diyordu. Nihayetinde gerçekleştirecekti. ‘Benden ayrılamazsın’ dedi o şekilde yaptı.

* Çocuklarımın gözü önünde yaptı. Çocuklarım ona sarılıp baba yapma diye bağırıyordu. Ona rağmen yaptı. Büyük kızımın bağırmaktan sesi gitti. Sesi daha bugün düzeldi. Çok bağırdı ‘Baba yapma, baba yapma' diye sarıldılar ama hiçbir şekilde işlemedi ona. Bir ara onlara bile yöneldi.

“PSİKOLOJİMİZ BOZULDU”

Herhangi psikolojik destek almadığını kaydeden talihsiz kadın, “Uyuyamıyorum. En küçük kızım dün yanımda yatarken uykudan sıçrayarak kalktı. Keza ben de öyleyim. Uyuduğumda hangi psikolojiyle bilmiyorum artık aklımda kaldı elimi sürekli boynuma atıp çekiyormuşum” dedi.