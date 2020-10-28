Boşanmak istemeyen kadın, kocası ve akrabaları tarafından dövüldü

Olay, Batman’ın Çamlıtepe Mahallesi’nde yaşandı. Zahide A.’ya, dört yıldır yaşadığı eşi M.A. boşanma davası açtı. Ancak dört çocuk annesi kadın boşanmaya yanaşmadı. İddiaya göre boşanamadığı için öfkeli olan koca M.A., geçen cumartesi akşamı akrabalarıyla birlikte Zahide A. ve çocuklarına saldırdı. Sokak ortasındaki saldırıda anne ve çocukları aralarında kadınların da bulunduğu grup tarafından darp edildi.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR

Olay sonrası karakola gidip şikayetçi olan ve koruma talebinde bulunan Zahide A., şunları söyledi: Çocuklarımı okutmak istedim, izin vermediler. Eşim paha biçilemez servete sahip. Bütün mal varlığını dolaylı yollardan başkasının adına vermişler. Boşanmadım diye, çocuklarımı terk etmedim diye her gün saldırıya uğruyoruz. Ölmek istemiyoruz. Her şikayet edişimizde tekrar tekrar üzerimize geliyorlar. (DHA)