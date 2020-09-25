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Botoks’la ölüm iddiasına yeninden gözaltı kararı

İstanbul'da botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden 38 yaşındaki bir çocuk annesi Kübra Boyraz’ın ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest kalan 5 kişi hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 2'sinin yakalandığı öğrenildi.

Habip ATAM
13:33 -
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Botoks’la ölüm iddiasına yeninden gözaltı kararı

Biyoloji öğretmenliği mezunu Kübra Boyraz bir süre önce eşinden ayrıldı.

Mersin'de yaşayan Boyraz bir ilaç firmasında, “Mesul Müdür” olarak iş teklifi alınca İstanbul'a taşında. Eşinden ayrı olan 38 yaşındaki kadın, 8 yaşındaki oğluyla ev tutarak babasıyla yaşamaya başladı.

DOLGU YAPTIRDI

Kübra Boyraz, geçtiğimiz Temmuz Ayı'nda Beylikdüzü’nde bir güzellik merkezine giderek dudağına dolgu yaptırdı. 19 Eylül'de de bu kez kalça dolgusu yaptıran Boyraz, rahatsızlandı. Fenalaşan Boyraz, Kadriye A. isminde bir çalışan tarafından evine götürüldü.

ADLİ KONTROL

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan, durumu ağırlaşınca ailesi tarafından özel bir hastaneye götürülen Boyraz, hayatını kaybetti.

Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Aralarında doktor Öner Ö.'nün de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol kararı alınarak serbest bırakıldı.

YENİNDEN GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. Şüphelilerden 2’sinin İzmir Menemen’de yakalandığı belirtildi.

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