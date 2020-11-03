Botokslu ölümü estetik cerrahı inceleyecek

Botoks yaptırmak için 24 Eylül tarihinde İstanbul Beylükdüzü'ndeki bir güzellik merkezine giden 38 yaşındaki Kübra Boyraz işlem sornası fenalaşmıştı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından yarı baygın halde evine bırakılan Boyraz, gece durumu ağırlaşınca babası tarafından hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamayan Boyraz hayatını kaybetmişti.

DOKTOR VE MERKEZİN SAHİBİ TUTUKLANDI

Boyraz'ın babasının şikayeti sonrasında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ruhsatsız olduğu ortaya çıkan güzellik merkezinin yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında botoks işlemini uygulayan doktor Öner Özsoyeri ve merkezin sahibi Erdal Doğru, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Alınan bilgiye göre işlemi uygulayan doktor verdiği ifadede sorumluluğun kendisinde olmadığını söyleyerek sorumlu kişinin firma sahibi olduğunu söyledi. Firma sahibi ise verdiği ifadede uygulanan işlemlerle ilgili kendisinin bir bilgisi olmadığını söyleyerek, işlemlerden doktor Öner Özsoyeri'nin sorumlu olduğunu öne sürdü.

DOSYA BİLİRKİŞİDE

Şüpheli ifadelerinin alınması ve delillerin toplanmasının ardından savcılık Kübra Boyraz'ın ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporu bekliyor. Ancak detaylı otopsi raporunun hazırlanması uzun süreceğinden savcılık zaman kaybetmemek için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Emekli estetik cerrahı olan bilirkişi, dosyayı inceleyerek botoks işleminde kullanılan malzemelerin uygun olup olmadığını, merkezin kurallara uygun işletip işletilmediği konusunda görüşlerini savcılığa bildirecek. Gelecek bilirkişi raporu ve Adli Tıp Kurumu raporunun ardından şüpheliler hakkında dava açılması bekleniyor.