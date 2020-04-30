Böyle ayrımcılık görülmedi! Sadece bir müdüre verdiler!

Corona virüsü salgını nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getirmek için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na, Ordu’nun Gölköy ilçesindeki okullarda görevli 20 okul müdürü de katıldı.

Günlerce kapı kapı dolaşarak devletin yaptığı yardımları vatandaşlara ulaştıran müdürlerden sadece bir tanesine Gölköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Öztürk tarafından başarı belgesi verildiği iddia edildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görev alan ancak başarı belgesi verilmeyen diğer müdürlerin tepki gösterdiği uygulamaya, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da isyan etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Geylan, şunları söyledi:

SENDİKANIN İLÇE TEMSİLCİSİ ÇIKTI

* Ordu Gölköy'de Vefa Grubunda 20 okul müdürümüz gönüllü olarak görev alıyor. İhtiyacı olanların hizmetine koşturuyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. İlçe Milli Eğitim Müdürü ise Vefa Grubu'nda sadece bir kişiye başarı belgesi veriyor.

DİĞER MÜDÜRLERİN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSIN?

* Gerekçesi sorulduğunda da ilginç şekilde, kişinin yönetici atama sürecinde EK-1 puanına ihtiyacı olduğunu söylüyor. Peki kim bu çok başarılı arkadaş? Bir sendikanın ilçe temsilcisi! Şaşırdık mı? Tabii ki hayır! Bu sayın ilçe müdürümüze sormak isterim; şu mübarek günlerde dahi ayrımcılık yapmayı nasıl hazmediyorsunuz? Diğer okul müdürlerimizin yüzüne bakarken hiç mi yüzünüz kızarmayacak?