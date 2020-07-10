Böylesi görülmedi… Adana Büyükşehir Belediye Başkanı’nın makam odası haczedildi…

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın makam koltuğunun, masasının ve odadaki koltukların icra yoluyla haczedildiği öğrenildi.

Başkan Zeydan Karalar SÖZCÜ’nün sorusu üzerine “Makam odası gerekmiyordu. Her sokak benim için makam odasıdır” dedi.

Karalar sözlerini şöyle sürdürdü:

* 2016 yılından kalan bir borç… Son 6 ay içerisinde 6.5 milyon lirasını ödedik. 5.8 milyon borcumuz kalmıştı.

2016 YILI BORCU

* Aniden makam odasındaki koltuğu bile haczedeceklerini söyleyip gelip götürdüler..

* Şimdi odamda hiçbir şey yok. İşte böyle bir belediye teslim aldık. Belediyenin durumunu anlatırken işte gerçek tablo böyleydi.

* Dün başka bir firma gelip 2016 yılındaki borcuna karşılık makam odasını boşaltacağını söylemişti. Bu firma öncelik aldı her şeyimizi alıp gittiler.

Başkan Karalar konuya ilişkin kapsamlı bir basın açıklaması yapacak.