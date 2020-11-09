BTK izin vermezse metrobüslerdeki ücretsiz internet kesilecek

Kamuoyunda “internetçi abi” olarak tanınan İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının ilk bileşiminde yaptığı gündem dışı konuşmada her gün 400 bin İstanbullunun kullandığı 650 metrobüste sunulan ücretsiz internet hizmetinin kapanmak üzere olduğunu açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) İBB'ye tahsis ettiği ve haberleşme amaçlı kullanılan frekansların, deneme izni kapsamında belirli süreliğine verildiğini kaydeden Yıldız “Yani izinler geçici süreliydi. 3.5 GHz frekans bandının 5G bandı olarak mobil işletmecilere tahsis edilmesinin planlanması sebebiyle, yıl sonunda lisansın iptal edilmesi söz konusu. İstanbulluların mağdur olmaması adına, BTK'dan 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 90 gün ek süre talep etmiştik ama buna pozitif bir dönüş olmadı maalesef” dedi.

“2021 SONUNA KADAR UZATILSIN”

Yıldız, pandemi nedeniyle işletmecilerin 5G teknolojisine geçişinin, beklenen tarihten daha ileri bir zamanda olacağı düşünüldüğünden, frekans bandının kullanımının yıl sonunda dolacak olan izinin 2021 yılı sonuna kadar uzatılmasını istedi.

Yıldız, “Partiler üstü bir şekilde irademizi İBB Meclisi olarak ortaya koymalıyız. Kısır tartışmalardan, gençlerimiz yorgun… Mevcut siyasete ve siyasetçiye güvenleri az. Gelin, biz burada bu umudu ve güveni birlikte oluşturalım. Hiçbir siyasi tartışmaya girmeden, İstanbul’u daha yaşanır, gençler için cazibe merkezi olan bir metropol haline getirmeliyiz” diye konuştu.