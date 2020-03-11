BTYPK, ‘Deprem teknolojileri ve koordinasyonu’ gündemi ile toplandı

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK), alanlarında uzman akademisyenlerin katılımı ile “Deprem” konusunu değerlendirdi. Bu konudaki inceleme ve önerilerini Cumhurbaşkanlığına sunma kararı alan Kurul, deprem konusunda çalışan tüm paydaşların ortak hareket etmesini sağlayacak bir üst komite teşkil edilmesi tavsiyesinde bulundu.

KISA VE UZUN VADELİ YOL HARİTALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Kurul tarafından yapılan açıklamada, toplantıda ön plana çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

* Yapılan görüşmeler sonucunda, deprem konusunda kısa vadeli çözümler olarak, bir takım hızlı desteklerin sağlanması gerektiğine dikkat çekildi

* Deprem öncesi ve sonrası araştırmaları destekleyen acil durum mekanizmalarının oluşturulması, altyapı paylaşımı ve araştırma sonuçlarının ortak değerlendirilmesi başlıkları ön plana çıktı.

* Kurul, orta vadeli çözümler olarak yer bilimleri alanında yükselen teknolojileri incelemeye aldı.

* TÜBİTAK tarafından desteklenebilecek AR-GE ve yenilik konusunda deprem odaklı çalışmalara uluslararası işbirliğinin sağlanması yönünde adımların atılmasının değerlendirildi.

KURUL ÜYELERİNDEN ‘ÜST KOMİTE’ ÖNERİSİ

* Kurul üyeleri ve akademisyenler tarafından Türkiye’de AFAD, MTA ve TÜBİTAK’ın da dâhil olduğu birçok kurum, kuruluş ve üniversitelerin deprem konusunda nitelikli çalışmalar yapmakla birlikte, deprem odaklı yer bilimleri ekosisteminde eşgüdümün sağlanması için bir “Üst Komite” oluşturulması gerektiği vurgulandı.

‘TOPLUMSAL FARKINDALIK ARTTIRILACAK’

Nitelikli insan kaynağının kritik öneme sahip olduğu belirtilen toplantıda insan kaynağının yetiştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için bilim kampları, yarışma ve fuarların düzenlenebileceği, finansal desteklerle girişimcilerin çözüm yönünde teşvik edilebileceği ifade edildi.

CUMHURBAŞKANINA SUNULACAK

Kurul, önümüzdeki günlerde “deprem teknolojileri ve koordinasyonu” konusunda tüm paydaşların ve uzman görüşlerinin dikkate alındığı ve bilim ve teknoloji politikaları boyutlarında inceleme ve önerileri içeren bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanlığına sunacak.