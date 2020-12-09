Bu acının tarifi yok! Üçü aynı gün toprağa verildi

Artan corona virüsü vakaların yanı sırada ölüm oranları da hızla yükselmeye devam ediyor. Tedbirlere ve uyarılara rağmen yayılımını sürdüren corona virüsü Bursa’nın İnegöl’de ikamet eden Memiş ailesinin ocağına ateş düşürdü. Aile 28 günde 4 yakınlarını toprağa verdi.

Kasım ayın ortasında İshakpaşa Camii imam hatibi Mehmet Nuri Memiş babası Musa Memiş hayatını kaybetti. Emekli imamın namazını kendisi gibi imam olan oğlu gözyaşları arasında kıldırarak toprağa verdi. Acılar taze olan aile aynı gün içerisinde 3 yakınlarını peş peşe kaybetti.

BİR SAAT ARAYLA CAN VERDİLER

Hastanede tedavi gören Cafer Memiş ve amcasının oğlu Yaşar Memiş, bir saat arayla aynı gün içerisinde virüse yenik düştüler. Bu acı haberle yıkılan Memiş ailesi her iki yakınlarını toprağa verdikleri gün Bursa’da Koronaya yakalanıp tedavi gören damatları Abdurrahman Eren’in de hayatını kaybettiği haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Amca ve yeğen Mahmudiye Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında yan yana toprağa verildi.

“ŞAKASI YOK HERKES DİKKATLİ OLSUN”

28 gün içerisinde 2 dayısını, bir de dayısının oğlunu kaybettiklerini söyleyen Cavit Yakşi, vatandaşlara seslenerek herkesi uyardı. Yakşi konuşmasında şunları söyledi:

* Bir ay dolmadan 3 canımızı kaybettik, şakası yok, herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Önce büyük dayımızı kaybettik ve ardından küçük dayım ile en büyük dayımın oğlunu aynı saat içerisinde kaybettik.

* Kul hakkı, vebal, mutlaka farklı düşünenler vardır, ama giden geri gelmiyor. Sevdiklerimizin acısına katlanmak gerçekten zor. O yüzden herkesin öncelikle büyüklerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Allah rahmet eylesin, çok zor ve bu acının tarifi yok.