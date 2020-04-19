Bu babanın sesine kulak verin! 14 aylık Mila üşümesin…

Bursa'nın İznik ilçesinde eşi ve çocuğuyla yaşayan Serdar Bağdatlı, altı ay önce işe başladığı inşaat firması üç ay önce iflas edince işsiz kaldı.

Firmadan alacağını da tahsil edemeyen 37 yaşındaki Bağdatlı, gündelik işlerde çalışmaya başladı. Ailesini kıt kanaat geçindiren su ve kalorifer tesisatçısı, corona virüsü salgınının başlamasıyla tamamen işsiz kaldı. Faturayı ödeyemediği için, doğal gaz şirketinin 1.5 ay önce doğal gaz saatini söktüğünü belirten işsiz baba Serdar Bağdatlı, şu ifadeleri kullandı:

1000 LİRALIK YARDIMDAN FAYDALANAMADIM

* Bin 300 TL'lik birikmiş üç aylık doğal gaz faturamı ödeyemedim. Hastanede olduğumuz bir sırada eve gelen doğal gaz şirketi saati söküp götürmüş. 14 aylık kızım var. Geceleri serin ve soğuk oluyor. 14 aylık kızım var. Kira borcum var. Sosyal Yardımlaşmadan üç aydır yardım alıyordum fakat bu ay onu da alamadım.

* Bizim bütün derdimiz 14 aylık kızım. Ona bakabilmek ve onu sıcak tutabilmek. Bununla ilgili kaymakamlık ve valiliğe başvurdum. Bana Sosyal Yardımlaşma’ya başvurmamı söylediler.

* Gittim onlar da şu an maddi destek yapamadıklarını belirttiler. 108 TL değerindeki erzak paketinin haricinde dağıtılan 1000 TL yardımından faydalanamadım. Çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayamıyorum.