Bu çağda bu kafa! Dolmuşuna “Bayanların şoför ile konuşması yasaktır” yazınca…

Ordu'da şehir içi dolmuş şoförlüğü yapan K.K. adlı sürücü, aracına “Bayanların şoför ile konuşması yasaktır” yazdı. Elektronik göstergeli yazı, tüm yolcuların göreceği şekilde dolmuşun üst kısmındaki elektronik panoda yer aldı. Bu “uyarıyı” gören yolcular tepki gösterip şikâyette bulundular. Tepkiler üzerine Dolmuşçular Kooperatifi, şoförün işine son verdi.

‘EŞİNE TEPKİ OLSUN DİYE YAZMIŞ’

Ordu Kooperatifçiler Birliği Başkanı Adem Yavuz, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Bu arkadaş eşiyle tartıştığı için o yazıyı yazmış” dedi ve şunları söyledi:

‘'Olayı biliyoruz, yazıyı da gördük. O şoförü çağırdık, ‘nedir bu?' diye sorduk. Dediğine göre, evde hanımıyla tartışmış. Tepkisini de oraya yazmış. Biz de kendisini bu işten men ettik.”

Şoför K.K.'ya sosyal medyadan da tepki geldi. Çok sayıda kullanıcı “İnadına konuşasım geldi”, “Bence kadınlar sokağa da çıkmasın olsun bitsin”, “Bu erkeklerin kadın korkusu nedir anlamadım”, “O zaman sadece erkekler binsin dolmuşa” gibi paylaşımlarda bulundu.