‘Bu cami benim’ diyen kadın cemaati canından bezdirdi

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yaşayan Ayten E., Medine Camii’ni kendisinin yaptırdığını öne sürerek erkeklerin namaz kıldığı yere perde gerip kendisine ayrı bir bölüm yapmaya çalıştı. Cemaatle kavga ettiği anları görüntülenen 67 yaşındaki kadının davranışları nedeniyle camiye gelenlerin sayısı beşe kadar düştü. Cemaat, valilik ve müftülüğe şikayette bulundu.

Kadından şikayetçi olan ve namazları civardaki başka camilerde kılmak zorunda kalan cemaatten bazı kişiler, yaşananları şöyle anlattı:

– Kocası öldükten sonra kısa bir dönem cami yönetiminde görev yaptı. Şu an yönetimde hiçbir görevi yok. Cami içinde erkeklerin yanına perde gerdi, orada namaz kılacağını söyledi. Aslında camimizde kadınların namaz kılacakları ayrı yerleri var, ayrı giriş kapıları da var. Biz, erkeklerin içinde namaz kılmasından rahatsızız. Erkeklere sataşıyor.

– Sırf bu kadının şerrinden uzak durmak için civardaki camilere gidiyoruz. Camiyi kendisinin yaptırdığını söylüyor. Bu camide onun aslında bir kuruşu yoktur. Bu cami Eskişehir halkıyla yapılmıştır.

– Bir bakıyoruz kadın arkamızda namaz kılıyor. Dinimizde böyle bir şey yok. Namaz kılmaya gelsin. İmam odamız var orada kılabilir, bayanlara ayrı yerimiz var orada kılabilir namazını.

Cami cemaatiyle yaşadığı tartışma ve kavgalar cep telefonuyla görüntülenirken, kayıtlarda Aynur E.nin bağırdığı ve “Buranın sahibi önce Allah sonra benim” dediği görülüyor. Diğer görüntülerde de camide erkekler namaz kılarken ya da hutbe dinlerken içeri girip dolaştığı, erkeklerin namaz kıldığı alanın yanına ip ve perdelerle kendisine özel bir bölüm yapmaya çalıştığı yer alıyor. (DHA)