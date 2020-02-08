Bu da aile üniversitesi!

Gaziantep Üniversitesi’nde yöneticilerinin eşlerinin öğretim görevlisi olarak aynı üniversitede görevlendirmesi tepkilere neden oldu.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür yönetimindeki üniversitede yapılan görevlendirmeler arasında dekan yardımcılarının Meslek Yüksek Okulu (MYO) müdürünün eşlerinin yer alması dikkat çekti.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O LİSTE

Yöneticiler ve öğretim görevlisi eşleri şöyle:

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Melike Özyurt – eşi öğretim görevlisi Serdar Özyurt

Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Hakan Çandar – eşi öğretim görevlisi Dürdane Çandar

Enstitü Müdürü Ali Çekiç – eşi öğretim görevlisi Neşe Tosun Çekiç

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Mehmet Bardakçı – eşi öğretim görevlisi Gül Senem Bardakçı

Teknik Bilimler MYO Müdürü Osman Erkmen – eşi öğretim görevlisi Ayşe Erkmen

Akademisyen Uğur Abakay – eşi öğretim görevlisi Zeliha Abakay

Genel sekreter yardımcısı Burhan Akyılmaz – eşi öğretim görevlisi Öznur Akyılmaz