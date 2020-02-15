Bu da ‘gözden kaçmış’ kıyağı!

Şimdiki AKP'li Başkan Özcan Özen, “Önceki döneme ait bir konu ama bütün belediyeler de olabilecek bir durum. Sayıştay raporu doğrultusunda zaten gereği yapılıyor” dedi.

Sayıştay’ın raporunda, “İdarenin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde Belediye Meclis üyesinin doğrudan Belediyeye karşı taahhüde girdiği görülmüştür” denildi.

Raporda, “Sapanca Belediyesi'nin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde 53 farklı muhtelif malzeme alımının meclis üyesinin yüzde 50 oranında ortak olduğu limited şirketten gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bulgu konusu alımlar 428 bin 637 TL tutarındadır” ifadeleri yer aldı.

BELEDİYE: PARDON, GÖZDEN KAÇMIŞ

Belediye ise ilginç bir savunmada bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

* Belediyemiz tarafından 2018 yılında Yüklenici firmalardan doğrudan temin yolu ile mal alımı yapılmıştır.

* Alınan malzemelerin bir kısmının Meclis üyesi tarafından taahhüt edildiği gözden kaçmıştır.

* Evrağı düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisine mevzuat konusunda bilgi verilmiş olup, ayrıca Meclis üyelerine, Başkan ve Meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında bilgi verilmiştir.

* Bu bilgilendirmeden sonra Meclis üyelerinin Belediye ile doğrudan ve dolaylı olarak taahhüde girilmemesi için gerekli önlemler alınmıştır.

YİYECEĞİ DE İÇECEĞİ DE ONDAN ALMIŞ

AKP'li belediyenin AKP'li meclis üyesinden 53 kalemde aldığı malzemeler arasında bazıları şöyle:

– Yiyecek Alımları: 26.935 TL

– Yiyecek Alımları 49.950 TL

– Temizlik Malzemesi Alımları: 9.888 TL

– İçecek Alımları: 2.991 TL

– Temizlik Malzemesi Alımları: 12.390 TL

– Temizlik Malzemesi Alımları: 11.038 TL

– İçecek Alımları: 4.411 TL

– Temizlik Malzemesi Alımları: 8.846 TL

– İçecek Alımları: 4.109 TL

– Temizlik Malzemesi Alımları: 12.260 TL

– Temizlik Malzemesi Alımları: 12.543 TL

– Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları: 8.968 TL

– Yiyecek Alımları: 20.396 TL

– Yiyecek Alımları: 27.583 TL

– Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları: 1.593 TL

– Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları: 2.065 TL

– Temizlik Malzemesi Alımları: 12.873 TL

– İçecek Alımları: 10.044 TL

– Temizlik Malzemesi Alımları: 25.151 TL