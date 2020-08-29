Mersin’de salgına davetiye çıkaran görüntüler!

Yazın sonuna yaklaştığımız şu günlerde tatillerini tamamlamak isteyen vatandaşların Kızkalesi sahillerindeki görüntüleri Türkiye'de salgının neden bir türlü önlenemediği sorusuna da bir cevap niteliğinde oldu.

Salgına aldırmayan vatandaşların, sosyal mesafeye, maske ve hijyene dikkat etmeden, tıklım tıklım kumsalı doldurması şaşkınlık yarattı.

Vatandaşların denizde yüzerken mesafeye dikkat etmedikleri gibi şezlongları da yan yana koydukları ve aralarında yeterli mesafenin bulunmadığı gözlerden kaçmadı.

Kalabalığa ve iç içe olmaya aldırmadan, yaşlı genç demeden tatil yapan, deniz ve güneşin keyfini çıkartan vatandaşların Corona tehlikesine karşı yapılan tüm uyarılara duyarsız kaldıkları bu görüntülerle bir kez daha kanıtlanmış oldu.