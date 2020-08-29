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Mersin’de salgına davetiye çıkaran görüntüler!

Mersin'in Kızkalesi Beldesi sahillerindeki görüntüler salgının yayılmasına adeta davetiye çıkartıyor. Yazın nüfusu yüzbinlerle ölçülen tarihi Kızkalesi sahillerinde önceki gün çekilen bu görüntüler pandemi nedeniyle her gün onlarca insan kaybettiğimiz bu günlerde adeta pes dedirtti.

Mehmet SERBES
11:18 -
Haberler Gündem
Mersin’de salgına davetiye çıkaran görüntüler!

Yazın sonuna yaklaştığımız şu günlerde tatillerini tamamlamak isteyen vatandaşların Kızkalesi sahillerindeki görüntüleri Türkiye'de salgının neden bir türlü önlenemediği sorusuna da bir cevap niteliğinde oldu.

FOTO: SÖZCÜ

Salgına aldırmayan vatandaşların, sosyal mesafeye, maske ve hijyene dikkat etmeden, tıklım tıklım kumsalı doldurması şaşkınlık yarattı.

FOTO: SÖZCÜ

Vatandaşların denizde yüzerken mesafeye dikkat etmedikleri gibi şezlongları da yan yana koydukları ve aralarında yeterli mesafenin bulunmadığı gözlerden kaçmadı.

FOTO: SÖZCÜ

Kalabalığa ve iç içe olmaya aldırmadan, yaşlı genç demeden tatil yapan, deniz ve güneşin keyfini çıkartan vatandaşların Corona tehlikesine karşı yapılan tüm uyarılara duyarsız kaldıkları bu görüntülerle bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Corona Mersin Sözcü tatil Türkiye
Son güncelleme: 11:33 29.08.2020
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