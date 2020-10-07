Bu görüntüler sonrası polis harekete geçti!

Sosyal medyada bir kadının kocası tarafından işkenceye maruz kaldığı iddiaları bir anda gündem oldu.

Hızla yayılan paylaşımlarda yer alan görüntüler birçok kişiyi dehşete düşürdü. Görüntülerde Eda A. olduğu belirtilen bir kadının bacaklarında sırtında ve kolunda yanık izleri olduğu görülüyor.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Eda A.'nın hastaneye giderek tedavi olduğu görüntüler de sosyal medyada yer alırken, yapılan paylaşımlar emniyeti harekete geçirdi.

Olayın Sancaktepe'de meydana geldiği belirlendi. İlçe ekipleri olayla ilgili şikayet bulunmadığını tespit etti. Ancak konuyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerince Eda A.'nın ifadesinin aldığı ve kocasının yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.