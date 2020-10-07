Bu haberleri kaçırmış olabilirsiniz | Hortum, vakalar ve Van Halen…

Biz değil Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci söylüyor. Birinci’nin yazdığı makaleye göre Türkiye’de ilk Covid-19 vakası 11 Mart’ta değil, Şubat ayında ortaya çıkmış.

Bugün İstanbul’da 30 derece dolaylarında seyreden sıcaklıklar 2 gün içinde 10 derece düşecek. Hortum ve dolu ihtimali de var. Aman dikkat…

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“Rock gitarın Mozart’ı” olarak bilinen Eddie Van Halen hayatını kaybetti. Sayısız genç müzisyene ilham olmuş ve sayısız hayatta yer edinmişti. Eryaman’da bilgisayar başında oyun oynayan bir grup gencin hayatında bile…

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Pandemi dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Virüs gibi yayılan bir başka realite de zenginler. Yoksullar daha yoksullaşırken zenginler artık daha zengin. 31 milyoner ise milyarderliğe terfi etti.

iPhone 12’nin gelmiş geçmiş en hızlı iPhone olması bekleniyor. Yeni modelin muhtemel tüm özelliklerini haberimizde sıraladık. Tabii mevcut kur şartlarında iPhone 12’nin Türk kullanıcılara ne kadara mal olacağı ise bambaşka bir haberin konusu.

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Yeni sezonun dördüncü perdesi yine dolu dolu olaylara sahne oldu. Haftanın golünü Galatasaray’a atan Yusuf Erdoğan, kısa süre önce Galatasaray’a bir fotoğraf yüzünden gelememişti. Trabzonspor’un kariyerinde kırmızı görmeyen yeni transferi Flavio 3 maçta 2 kere kızardı. Hayat enteresan.