Bu hafta sonu yasak var mı? Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı için açıklama…

Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla ülkemizde bazı şehirlerde uzun süre hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Son iki hafta sonunda uygulanmayan sokağa çıkma yasağı, corona virüsü hastalarının artmasıyla birlikte tekrardan gündem geldi. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısıyla birlikte sokağa çıkma yasağı ile ilgili de açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar…

BAKAN KOCA: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE YOK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, gazetecilerden gelen sokağa çıkma yasağı konusundaki soruya ilişkin olarak “Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi.” ifadelerini kullandı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bilindiği gibi hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı, yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklanıyordu. Bu hafta yapılacak kabine toplantısın henüz yapılmadı. Ancak sokağa çıkma yasağının kabine toplantısında gündeme gelmemesi bekleniyor.