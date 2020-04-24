Korkunç! Bu halde ölüme terk edildi

Aldığı darbe sonucu gözünden burnuna kadar olan bir alanda boşluk oluşan ve bu halde haftalardır yaşam mücadelesi veren köpeği hayvanseverler kurtardı. Günlerdir acı çeken köpek kliniğe yatırılarak tedaviye alındı.

“BUGÜNE KADAR YAŞAMIŞ OLMASI BİLE MUCİZE”

Kendilerine gelen bir ihbarla yaralı köpeği kurtarmaya gittiklerini belirten Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık şunları söyledi:

* Korkuteli'nde ki yakıt istasyonunda görüldüğüne dair ihbar geldi. Dün onu gidip aldık ve Antalya'ya getirdik. Kliniğe yatırdık.

* Enfeksiyonu vardı ve burun yolu dahil. Köpek dişi. Belli ki eskiden sahipliymiş çok uslu. Bizi bekliyor, kurtarılmayı bekliyor gibiydi.

* 2 haftadır istasyondaymış geçmişi bilinmiyor. Şimdi onu himayemize aldık ve büyük estetik benzeri operasyonlarla orası kapanabilecek.

* Yemek yerken yukarıdan geri çıkıyor. İki hekimin teşhisi ile sert bir cisimle vurulup kemiğin kırıldığı belirlendi.

* 3- 4 ay gibi bir tedavi süreci olacak. Bir kaç operasyon geçirmesi gerekebilir. Bu şekilde yaşamış ve bugüne kadar dayanmış olması bile mucize”