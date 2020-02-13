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‘Bu hata bir an önce düzeltilmeli’

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, basın şehidi Çetin Emeç’in adını silmesine tepkiler büyüyor. Karara tepki gösteren Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç, "Bu hata bir an önce düzeltilmeli" dedi.

Gökmen ULU
06:10 -
Haberler Gündem
‘Bu hata bir an önce düzeltilmeli’

Hain bir suikasta kurban giden Çetin Emeç'ın adı, İzmit'teki bir üst geçide verilmişti. AKP'li belediye ise Emeç'in adını üst geçitten kaldırdı. Yenilenen üst geçide CHP'li eski İzmit Belediye Başkanı Erol Köse'nin adı verildi. Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, karara şu sözlerle tepki gösterdi:

‘BAŞKA YER Mİ YOK?'

“Burada beni üzen husus, farklı partilerden yerel yöneticilerin değerbilmezliği ve duyarsızlığıdır. Kocaeli sınırları içinde Erol Köse Bey'in adının verilebileceği bir başka yer yok muydu da bu üst geçidi seçtiler. Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a sormak istiyorum; bu kararı alırken bir şehit ailesini üzeceklerini, rencide edeceklerini hiç düşünmediler mi?” Çetin Emeç'in kızı Mehveş Emeç, “Bilerek veya bilmeyerek yapılan bu hatanın düzeltilmesini diliyorum” dedi.
CHP'li Erol Köse ise şöyle konuştu: “O üst geçit, benim başkanlığım zamanında yaptırılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı böyle bir şey düşünmüş. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bana sevgileri, saygıları var. Ben teklifi kabul ettim. Oradaki yerel yöneticilere, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan'a söyledim, ‘Çetin Emeç'in ismini bir yere koyalım' dedim. Durum bu.”

Fatma Hürriyet

CHP'li Başkanı: Emeç'in adını kütüphaneye vereceğiz
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de “O köprü Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde. İsim değişikliğine müdahale hakkımız yok. Bir kütüphane açıyoruz, buraya Çetin Emeç'in ismini vereceğiz. Ailesinden onay aldık” dedi. Bilge Emeç ise böyle bir onay vermediğini söyledi.
AKP CHP Fatma Kaplan Hürriyet Hürriyet Kocaeli kurban şehit
Son güncelleme: 06:04 13.02.2020
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