‘Bu hata bir an önce düzeltilmeli’

Hain bir suikasta kurban giden Çetin Emeç'ın adı, İzmit'teki bir üst geçide verilmişti. AKP'li belediye ise Emeç'in adını üst geçitten kaldırdı. Yenilenen üst geçide CHP'li eski İzmit Belediye Başkanı Erol Köse'nin adı verildi. Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, karara şu sözlerle tepki gösterdi:

‘BAŞKA YER Mİ YOK?'

“Burada beni üzen husus, farklı partilerden yerel yöneticilerin değerbilmezliği ve duyarsızlığıdır. Kocaeli sınırları içinde Erol Köse Bey'in adının verilebileceği bir başka yer yok muydu da bu üst geçidi seçtiler. Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a sormak istiyorum; bu kararı alırken bir şehit ailesini üzeceklerini, rencide edeceklerini hiç düşünmediler mi?” Çetin Emeç'in kızı Mehveş Emeç, “Bilerek veya bilmeyerek yapılan bu hatanın düzeltilmesini diliyorum” dedi.

CHP'li Erol Köse ise şöyle konuştu: “O üst geçit, benim başkanlığım zamanında yaptırılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı böyle bir şey düşünmüş. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bana sevgileri, saygıları var. Ben teklifi kabul ettim. Oradaki yerel yöneticilere, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan'a söyledim, ‘Çetin Emeç'in ismini bir yere koyalım' dedim. Durum bu.”