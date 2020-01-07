Bu il ve ilçelerde okullar tatil edildi!

Kütahya’da ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz merkezinde bulunan (köyler dahil) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmî-özel, örgün-yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 08.01.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. İlimiz merkezindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası olan, kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 08.01.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.

NİĞDE’NİN ULUKIŞLA İLÇESİ

Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle taşımalı eğitim ve köylerde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacağı açıklandı.

MERSİN, ERDEMLİ’DE OKULLAR TATİL

Mersin’in Erdemli ilçesinde zemin katlarını su basan okul 1 günlüğüne tatil edildi. İlçede kar sebebiyle de 4 okul yarın için tatil edildi.

Aşırı yağış sonrası sel ve su baskını riski bulunan sağlık meslek eğitimi verilen Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün için tatil edilmişti. İçerisinde öğrencilerin bulunmadığı okulda su baskını yaşandı. Okulun zemin katları ile okul bahçesindeki spor sahası sular altında kaldı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, beraberinde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve okul idaresiyle birlikte sınıf ve koridorlarda incelemede bulundu. Yapılan inceleme neticesinde okulun 1 günlük tatil edilmesine karar verildi.

Öte yandan Sorgun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli okulları kar sebebiyle Karayakup ilk ve orta okulunun ise taşımalı eğitim alan öğrencilerine okullar yarın için tatil edildi.

ÇAN VE YENİCE’DE OKULLAR YARIN DA TATİL

Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 08 Ocak 2020 Çarşamba günü, ilçemiz genelindeki tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

Çan Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Devam etmekte olan kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden 08.01.2020 Çarşamba günü ilçemiz ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarımız, engelli ve hamile personellerimize bir gün süreyle tatil edilmiştir” ifadesine yer verildi. (DHA-İHA)