Bu ilçede ilk kez corona virüsü vakası görüldü

Tüm dünyanın ardından geçen mart ayında Türkiye’de de ortaya çıkan corona virüsü salgınında şimdiye kadar hiçbir vakaya rastlanmayan Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde bir kişinin corona testi pozitif çıktı.

Kış aylarında 12 bin nüfusu olan ve yaz aylarında memleketlerine gelen vatandaşlarla nüfus sayısı iki katına çıkan ilçede M.D. isimli vatandaşın corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan M.D.'nin ailesine de test yapıldı. Beş kişide daha virüs tespit edilirken, ilçedeki Çamlıca Mahallesi karantinaya alındı. (İHA)