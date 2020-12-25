Bu ilçeye yılbaşı için gelen 10 gün zorunlu olarak kalacak

Denizli'nin Çameli ilçesine yılbaşı kutlamaları için ilçe dışından gelecek kişiler belirttikleri adreste 10 gün süreyle zorunlu karantinada tutulacak. Vatandaşa taahhütname imzalatılacak, filyasyon ekipleri karantina ihlallerini takip edecek. Yılbaşı için köyüne dönenler zorunlu olarak ilçeyi terk edemeyecek.

HIFZISSIHHA KURULU KARAR ALDI

Çameli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu dün kaymakam Kerem Yenigün başkanlığında toplanarak bir dizi karar aldı. Buna göre yılbaşı tatili için ilçeye gitmek isteyenler iki kez düşünecek. Alınan kararlar şu şekilde:

*Yalbaşı tatilinin 4 gün olması nedeniyle izinsiz yolculukların önlenmesi, covid-19 salgınının yayılımının engellemesi, pozitif ve temaslı şahısların tespit edilebilmesi amacıyla ilçeye girişlerde oluşturulacak kontrol ve uygulama noktalarında ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılmasının ardından;

*İkameti ilçe dışında olup 31 Aralık tarihinde ilçeye gelen vatandaşların kalacakları adresleri beyan ederek bu adreslerde 10 gün süre ile karantinaya alınmalarına,

*Kolluk kuvvetlerince vatandaşlara imzalatarak verilecek olan taahhüt formunda kurallara uyacağını beyan etmelerine,

* Yapılan uygulamalarda tespit edilen ve karantinaya alınan vatandaşların isimlerinin yine kolluk kuvvetlerince Toplum Sağlığı Başkanlığına bildirilmesine,

* Tespit edilen isimlerin filyasyon ekiplerince düzenli olarak takip edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Çameli Kaymakamı Yenigün kurul kararını sosyal medyadan paylaştı. Yenigün paylaşımda ilçede görülen vakaların genellikle dış kaynaklı olduğunu söyleyerek; “İlçemizde ikamet etmeyen vatandaşlarımızın yılbaşında uygulanacak 4 günlük kısıtlamayı köy evlerinde veya ailesi ile geçirmek amacıyla ilçemize gelmeleri durumunda Kaymakamlık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün boyunca ev karantinası uygulanacak, ilçe girişinde Kolluk kuvvetlerimizce yapılacak yol uygulamasında isimler tespit edilerek filyasyon ekiplerimiz aracılığı ile takibi yapılacaktır.

İlçemizde görülen çoğu vakaların dış kaynaklı olmasından dolayı vakalarda azalışı sürdürmek ve aile büyüklerimizi riske atmamak adına anlayışınıza ihtiyacımız var. Mümkün olduğunca evler arasında kutlama yapmayı, aile büyüklerinin yanına gitmeyi bir süre daha ertelemeye dikkat edelim” ifadelerini kullandı.