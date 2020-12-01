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Bu ilde yaşayanlar tehlike altında: Halk nefes almakta zorlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesi izleme istasyonu verilerine göre, Düzce'de son 1 haftada hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı. Bakanlık sokakta gezmenin dahi sakıncalı olduğu uyarısını yaparken, halk nefes almakta zorlandığını söyledi.

Güncellenme: 09:37, 01/12/2020
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Bu ilde yaşayanlar tehlike altında: Halk nefes almakta zorlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre, Düzce'de hava kirliliği oranı ‘sağlıksız’dan ‘kötü’ döndü.

Buna göre, 24- 27 Kasım’da ‘hassas’ seviyede olan hava kirlilik oranı, 28- 29 Kasım’da ‘sağlıksız’ boyuta ulaştı.

FOTO: DHA

30 Kasım’da yapılan ölçümlerde ise hava kirliliği w-‘kötü’ seviyesine kadar çıktı.

Hava kirliliğinin yükselmesiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden “Herkes daha ciddi sağlık etkileriyle karşılaşabilir” uyarısı yapılırken, açık havada yürüyüş, spor ve piknik yapmak ile bisiklete binmenin tehlikeli olduğunu bildirildi.

FOTO: DHA

Düzceliler ise kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını dile getirdi. (DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Düzce Sağlık
Yayınlanma Tarihi:09:34,
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