Bu işi kaçak yapmak bu kadar mı kolay!

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Suriyelilerin açtığı kaçak hastaneye baskın düzenlendi. Suriyeli 2’si doktor 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin, içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Kaçak hastanede kürtaj da yapıldığı belirlendi.

ESENYURT’TA MÜHÜR VURULDU

Ekiplerin operasyonunda tedavi için gelen 6 kişinin bulunduğu katlarda çok sayıda tıbbi cihaz olduğu görüldü. Hastanenin Suriyeliler tarafından çalıştırıldığı tespit edilirken Suriyeli doktorlar Ahmad M. ve Hüsam H., muayene sahibi Issa A. ve çalışanlar Name B. ile Abo Z. gözaltına alındı.

“Toplum sağlığını tehlikeye atma” suçundan işlem yapılan kaçak hastane mühürlendi.

ANKARA’DA KAÇAK DOĞUMHANE

Ankara’nın Altındağ ilçesinde de ‘güzellik merkezi’ adı altında doğumhane olarak faaliyet gösteren iş yerine bir hafta önce operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i emniyetteki ifadesinin ardından 2’si ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Suriyeli bir çiftin çalıştırdığı iş yerinde yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığı belirlenmişti.

ADANA’DA ÇİFTE HASTANE

Adana’da geçtiğimiz aylarda kaçak bir hastane ortaya çıkarılmıştı. Adana’nın Seyhan İlçesinde Suriyeli bir kişinin üç katlı bir evde kaçak hastane çalıştırdığı belirlenmiş ve eve baskın düzenlenmişti.

Ekipler hastaneye çevrilen evde çok sayıda sedye, tahlil sonucu ve rapor ele geçirmişti. Polislerin bölgede 2’nci bir merkez olduğunu saptaması üzerine düzenlenen ikinci operasyonda 2 bin ilaç, ultrason cihazı, diş tedavisinde kullanılan üniteler ve çok sayıda sağlık ekipmanı ele geçirilmişti. (DHA)

