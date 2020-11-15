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‘Bu işin şakası yok’ uyarısında bulunan muhtar hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalandığını duyuran Afyonkarahisar merkeze bağlı Kanlıca Mahalle Muhtarı Ahmet Karaali tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhtar Karaali corona virüsüne yakalanmasının ardından ‘Bu işi şakası yok’ diyerek uyarılarda bulunmuştu.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 12:06, 15/11/2020
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‘Bu işin şakası yok’ uyarısında bulunan muhtar hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde  corona virüsü belirtilerinden şüphelenerek hastaneye başvuran Afyonkarahisar merkeze bağlı Kanlıca Mahallesi Muhtarı Ahmet Karaali ile eşine ve kızına yapılan corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

“BU İŞİN ŞAKASI YOK”

Corona virüse yakalandığını 5 Kasım tarihinde sosyal medya hesabından duyuran Muhtar Karaali, “Tüm kurallara uymamıza rağmen eşimin, benim ve kızımın COVİD-19 testi çıktı. Şu anda evimde karantinadayım. Sizlerden dua ve desteklerinizi bekliyorum. Sizler de kendinize dikkat edin. Bu işin şakası yok” diyerek uyarılarda bulunmuştu.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Corona virüse yakalandıktan 3 gün sonra durumu ağırlaşan Muhtar Karaali tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karaali, memleketi Kayıhan kasabasında dün son yolculuğuna uğurlandı.

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