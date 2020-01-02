Bu kadar da olmaz: ‘Misafirin yanında oturmadın’ dedi, karısını kaynar suyla yaktı

Karabük'te 17 yıllık eşi tarafından sürekli şiddet gören ve son olarak kaynar su ile vücudunun belli bölgeleri haşlanan Gülten A. (41) yaşadıklarına dayanamayıp annesinin evine sığınıp savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Biri 15, diğeri 8 yaşındaki 2 erkek çocuğu olan anne Gülten A., eşi İsmail A. tarafından sürekli şiddete maruz kalıyordu. Eşi tarafından sürekli dövülerek şiddet gören ve yaşadıklarını yakınlarına farklı nedenlerle anlatarak kapatmaya çalışan 41 yaşındaki Gülten A. son olarak 15 gün önce kaynar su ile haşlanınca aile yakınlarının destekleri ile savcılığa müracaat etti.

Eşini kaynar su ile haşlayan İsmail A., savcılık kararı ile 1 ay evden uzaklaştırma alırken, Gülten A. ise 8 yaşındaki oğlu ile birlikte annesinin evine sığındı.

SAVCILIK 1 AY EVDEN UZAKLAŞTIRMA CAZASI VERDİ

Mutfakta süt kaynattığını ve bu sırada alt komşusunun misafirliğe geldiğini anlatan Gülten A. “Eşim misafirin yanında oturmadının diye ocakta kaynayan çaydanlığı alıp 8 yaşındaki çocuğumun gözü önünde üzerime fırlattı” dedi.

17 yıllık evliliği olduğunu söyleyen madur kadın, eşi tarafından sürekli şiddet gördüğünü belirtti. Gülten A., “Büyük oğlum Safranbolu’da yatılı yurtta kalıyor. Çocuklarım için bugüne kadar kimseye birşey söylemedim. Artık dayanılmaz duruma gelince annem ve ben ayrı ayrı savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık 1 ay uzaklaştırma cezası verdi. Artık annemin evinde kalıyorum” ifadesini kullandı.

‘ÇOCUKLARIM İÇİN KATLANDIM’

Yıllardır gördüğü şiddeti çocukları için yakınlarına söylemediğini ifade eden Gülten A., “Ben çocuklarım için kaç yıldır yaptığı şeylerin üstünü kapatıyordum. Belki düzelir dedim ama düzelmedi. Kaynar su ile haşlayınca ve artık dayanamadım. Kollarımda ikinci dereceden yanıklar var; kollarımı dahi döndüremiyorum. Anneme kazayla döküldü desem de inanmadı. Çocuklarımın üzerine yemin ettirince gerçekleri söyledim” diye konuştu.

Damadı tarafından kaynar su ile haşlanan kızını 2 gün boyunca doktora getirmediklerini söyleyen Pembe Çetin, “ Elimde çaydanlık sabaha kadar düşündüm, kendim döksem belli yerlerim yanar. Yukarıdan aşağıya nasıl yanıyor diye sabahlara kadar düşündüm. Olaydan iki gün sonra sağlık ocağına getirmişler. 15 gündür bize de bir şey demedi. Ben anayım. Kayınpederi bana al kızını git diyor. Ben kızımı böylemi verdim bunlara. Kızım bana kazayla oldu diyordu. Ben inanmadım sonra gerçekleri söyledi ve çocuğunun yanında bunu yapıyor. Bunun cezasını en ağır şekilde alması için mücadele edeceğim” dedi. (İHA)