Bu kadar laf edeceğine maskeni taksaydın ya amca!

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde dün maske denetimlerini sürdürüyordu.

Bu sırada maske kullanmadığı tespit edilen Abdurrahman K. ile ekipler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Maske kullandığını ve evinden az önce çıktığını savunan Abdurrahman K., polislere zor anlar yaşattı.

DHA’nın haberine göre; kimliğinin yanında olmadığını söyleyen adam, karakola götürüleceğini duyunca cebinden kimliğini çıkardı.

Polisler Abdurrahman K.’ye 900 TL cezai işlem uygulayınca da yaşlı adam tepkisini şöyle dile getirdi: “Yarın kaymakama gideceğim. Beni cezayla mı korkutacaksınız?”

Akabinde Abdurrahman K., “(Maskeyi) Takmıyorum” diye bağırdı ve maskesini çıkararak yoluna devam etti.