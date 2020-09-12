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Bu kadar laf edeceğine maskeni taksaydın ya amca!

Bursa İnegöl'de 900 lira maske cezası kesilen 70 yaşındaki Abdurrahman K., polislerin yanından ayrılırken önce "Yarın kaymakama gideceğim" dedi, ardından da maskesini çıkararak yoluna devam etti.

Sozcu.com.tr
10:05 -
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde dün maske denetimlerini sürdürüyordu.

Bu sırada maske kullanmadığı tespit edilen Abdurrahman K. ile ekipler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Maske kullandığını ve evinden az önce çıktığını savunan Abdurrahman K., polislere zor anlar yaşattı.

FOTO: DHA

DHA’nın haberine göre; kimliğinin yanında olmadığını söyleyen adam, karakola götürüleceğini duyunca cebinden kimliğini çıkardı.

Polisler Abdurrahman K.’ye 900 TL cezai işlem uygulayınca da yaşlı adam tepkisini şöyle dile getirdi: “Yarın kaymakama gideceğim. Beni cezayla mı korkutacaksınız?”

Akabinde Abdurrahman K., “(Maskeyi) Takmıyorum” diye bağırdı ve maskesini çıkararak yoluna devam etti.

FOTO: DHA

Bursa Emniyet İnegöl
Son güncelleme: 10:26 12.09.2020
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