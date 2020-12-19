‘Bu kadar soyundum bir kere girip çıksam olmaz mı?’

Muğla’nın Bodrum ilçesinde pandemi yasakları kapsamındaki sokağa çıkma yasağına vatandaşların önemli bölümünün uyduğu görüldü. Havanın 23 derece deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olarak ölçüldüğü öğle saatlerinde bazı turistlerin ve vatandaşların havlularını alıp sahile indi.

PLAJDA GÜLÜMSETEN DİYALOG

Bekçi ve polislerin sık sık uyarılarda bulunduğu Kumbahçe’de tam denize girecek iken bekçilere yakalanan bir kadın, evine dönmesi konusunuda uyarılınca, “Bu kadar soyundum havada güzel bir kere girip çıksam olmaz mı, lütfen izin verin” dedi.

Amirleri ile görüşen iki iki bekçi ise “Tamam bir kere girin hemen çıkıp evinize dönün, çünkü sizi gören güzel hava nedeniyle sahile dolaşıyor, bu yaptığınız doğru değil” uyarısında bulundu. Bekçi ve polisler yiyecek içeceklerini alıp sahile gelenleri de ikaz etti. Vatandaşların bekçilerle yaşadığı ilginç anlar SÖZCÜ kamerasına yansıdı.