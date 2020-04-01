Bu kadarına da pes! MEB, soruşturma başlattı

Corona virüsü salgını nedeniyle Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’ün okul müdürü ve öğretmenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampanyasına bağış yapması yönündeki resmi yazıyla verdiği talimat Milli Eğitim Bakanlığı’nca iptal edildi.

Öğretmenler, bağış için zorlanmayacağı gibi makbuz da istenmeyecek. Bu olaydan sonra bu kez de eğitim camiası sahte evrak şoku yaşadı.

Öğretmenlerin, 15 Nisan’da yatacak maaşlarından 500’er TL’nin zorunlu olarak, Cumhurbaşkanının kampanyası için kesileceği içerikli sahte bir evrak dolaşıma sokulmuştuç

SAHTEKARLAR MAAŞ KESİM ŞOKU YAŞATTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından onaylanarak, tüm il müdürlerine talimat verilmiş görünümü de kazandırıldığı saptanan sahte evrakta, resmi logo da kullanılmış.

81 il müdürüne gönderilmiş gibi gösterilen sahte evrakla hazırlanan talimatta; 15 Nisan’da maaş alacak 1 milyon öğretmenin maaşından 500’er TL’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası için otomatik olarak kesilerek, kampanyaya aktarılacağı bilgisine yer veriliyor.

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GÜVENLİK KODUNU KOPYALAMIŞLAR

Sahte evrak, eğitim camiasında dolaşıma sokulunca Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Hukuken de imkansız olan ve ek ders ücretlerinin kesilmesiyle ilgili daha önce yayımlanan resmi evraktaki, güvenlik kodu ile sayının kopyalandığı saptandı.

Sahte evrakla ilgili Bakanlık, idari soruşturma başlatırken, sahteciliğe adı karışan kişi ya da kişilerle ilgili adli soruşturma için de Bakanlık Hukuk Müşavirliği’ne talimat verildiği bildirildi.

“SAHTE EVRAK İÇİN SORUŞTURMA AÇILDI”

İnfilal yaratma amaçlı sahte bir evrak tertip edildiğini saptadıklarını bildiren Milli Eğitim Bakanlığı yetkililer, Sözcü’ye şu açıklamalarda bulundu:

* Öğretmen, idareci ve tüm personelimiz, bu tür sahte evraklara karşı dikkatli olmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak söz konusu sahte evrakı dolaşıma sokan kişi ya da kişilerle ilgili idari tahkikat başlatıldı.

* Bakanlığımızın, böyle bir talimatı olmadığı gibi, böyle bir talimat düşüncesi dahi olmamıştır.

* Bakanlığımız tarafından açıklanmamış, hiçbir evrakı eğitimciler dikkate almamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesi, resmi sosyal medya hesapları ve Sayın Bakan Ziya Selçuk’un açıklamaları dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemelidir.

* İnfial yaratma amacı aleni sahtekar kişi ya da kişilerce hazırlandığı aleni olan bu veya benzeri evraklara karşı öğretmenlerimiz ve eğitim yöneticilerimiz dikkatli olmalıdır.

“SÖZCÜ’NÜN HABERİ DOĞRU, ADIYAMAN TALİMATI İPTAL EDİLDİ”

Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca SÖZCÜ’nün bugün gündeme getirdiği Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’ün, Cumhurbaşkanının kampanyasına öğretmenlerin katılması ve kampanyaya bağış dekontlarını müdürlüğe gönderilmesi yönündeki talimatı içeren resmi yazının da yürürlükten kaldırıldığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* “Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu yazışmayı iptal etti. İldeki tüm eğitim yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenler tek tek ikinci bir resmi yazı gönderilerek, ilk yazının dikkate alınmaması yönünde uyarıldı.

Kampanyaya iradeleri dışında katılıma öğretmenlerimizin zorlanması veya makbuz talebi gibi durumlara izin verilmeyecektir.

BAKAN ZİYA SELÇUK’TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

* Millet olarak zor bir süreçle başa çıkmaya çalışırken her gün başka bir sahte haberle uğraşmak ve açıklama yapmak durumunda kalıyoruz.

* Hukuki süreçlerin başlatıldığının bilinmesini isterim.

* Lütfen sadece resmî kaynaklarımızdan paylaşılan bilgilere riayet edelim.