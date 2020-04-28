Bu kafayla daha çok evde kalırız!

Ramazan ayının gelmesiyle et fiyatlarında yaşanan artış vatandaşı farklı alternatiflere yönlendirmek zorunda kaldı.

Şanlıurfa’da kilosu 50 lirayı bulan kırmızı etin yerine 35 liradan satışa sunulan sakatat çeşitleri daha çok ilgi gördü.

Sakatat satıcısı Sadık Saldırıcı ”Vatandaş uygun olan çeşitlere bakıyor. Mesela 1 kilosu 35 lira olan ciğeri alamazken, 1 kilosu 15 lira olan yüreği alıyor. Fiyatlar ete göre normal. Fakir fukaranın yiyebileceği durumda diyebiliriz” dedi.

Telaş içeresinde alışveriş yapan Mustafa Tatlı, “Kısıtlama bitti, alışverişe çıktık. Biz telaşı seven bir milletiz. Milletimiz mesafeyi korusa herkes alacak. Herkese yetecek kadar et var. Genelde kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar telaş yapıyor, onlar kalabalık yapıyor. Şimdi alamasak 2 saat sonra alırız. Biz bölge olarak da sakatatı seviyoruz. Ciğeri, dalağı, yüreği seviyoruz, o yüzden fazla talep var” (İHA)