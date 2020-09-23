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Bu mesaja dikkat! Dolandırıcılar şimdi de bu yöntemi deniyor

Pandemide vatandaşlar canlarının derdine düşerken, dolandırıcılar da her gün yeni bir yöntem geliştiriyor. Dolandırıcılar bu kez, "Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin lira sosyal destek ödemenizi almak için hemen tıklayınız, diğer sitelere itibar etmeyiniz" yazılı SMS gönderip link vererek, vatandaşları tuzaklarına düşürmeye çalışıyor.

21:58 -
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Bu mesaja dikkat! Dolandırıcılar şimdi de bu yöntemi deniyor

Dolandırıcılar tarafından bugün vatandaşların cep telefonuna, “Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin lira sosyal destek ödemenizi almak için hemen tıklayınız, diğer sitelere itibar etmeyiniz” yazılı SMS gönderilip, link verildi.

Bu SMS'in vatandaşları dolandırmak için atıldığı, vatandaşların linke tıklaması halinde bütün hesaplarının ele geçirilerek içinin boşaltıldığı belirlendi.

Ayrıca sağlık müdürlüğü yetkilileri bakanlığın sadece vatandaşların sağlık problemleriyle ilgilendiğini, Türkiye'de yardım yapacak kurumun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimleri olduğunu belirtti.

Öte yandan dolandırıcıların diğer dolandırıcıları da saf dışı bırakmak için ‘diğer sitelere itibar etmeyin’ diye uyarması da dikkat çekti. İHA

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aile Sağlık Sağlık Bakanlığı Samsun Türkiye
Son güncelleme: 22:24 23.09.2020
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